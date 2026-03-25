HOME NEWS NASIONAL

Mendagri Pastikan Tak Ada Lagi Pengungsi di Tenda Pascabanjir Sumbar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |21:09 WIB
Mendagri Tito Karnavian (foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memastikan tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian pascabanjir di Sumatera Barat. Pemerintah menyatakan fase darurat pengungsian telah berakhir per 24 Maret 2026.

Tito mengungkapkan, sebelumnya jumlah pengungsi mencapai puluhan ribu jiwa. Berdasarkan data per 12 Maret, tercatat sebanyak 18.630 kepala keluarga (KK) atau 105.447 jiwa terdampak.

“Alhamdulillah, berdasarkan data yang telah kami verifikasi bersama para bupati dan pengecekan langsung ke lapangan, per 24 Maret sudah tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian,” ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).

Ia menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja lintas lembaga, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah yang bergerak cepat menyediakan hunian alternatif bagi warga terdampak.

“Saya memberikan apresiasi kepada BNPB, Kementerian PU, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta pihak lain yang terlibat dalam pembangunan hunian sementara,” katanya.

 

