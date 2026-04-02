Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Jenazah Dipulangkan ke Indonesia Pekan Ini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |19:46 WIB
JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyampaikan perkembangan terbaru terkait tiga prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Saat ini, jenazah ketiganya berada di rumah sakit di Saida dan tengah menjalani proses pemulasaran.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kemhan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, jenazah direncanakan akan segera dipulangkan ke Indonesia dalam waktu dekat.

“Saat ini jenazah berada di Rumah Sakit Saida, Lebanon, dan sedang dalam proses pemulasaran untuk kemudian dipulangkan ke tanah air,” ujar Rico, Kamis (2/4/2026).

Ia menyebutkan, proses pemulangan kemungkinan dilakukan pada Jumat atau Sabtu pekan ini. Jadwal keberangkatan masih menunggu ketersediaan penerbangan di wilayah konflik.

“Pemberangkatan kemungkinan jika tidak Jumat, maka Sabtu,” katanya.

 

