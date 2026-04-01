Mensesneg: Pemulangan Jenazah Prajurit TNI Gugur di Lebanon Sedang Diurus

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan proses pemulangan jenazah tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang gugur dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon saat ini masih berlangsung.

Prasetyo mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, serta Panglima TNI, Agus Subianto, untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar.

“Semua sedang dalam proses. Kami terus berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI,” ujar Prasetyo kepada awak media di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Sebelumnya, Prasetyo mewakili pemerintah menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tengah menjalankan tugas sebagai pasukan penjaga perdamaian di Lebanon.

“Mewakili pemerintah, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian,” ujarnya dalam pernyataan, Selasa (31/3/2026).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga telah meminta otoritas terkait untuk melakukan investigasi atas insiden tersebut.

“Pemerintah menyayangkan kejadian ini dan meminta otoritas terkait untuk melakukan investigasi,” katanya.