Ragunan Ternyata Pernah Jadi Milik Pelukis Raden Saleh, Begini Kisahnya!

JAKARTA - Taman Margasatwa Ragunan (TMR) menyimpan kisah yang jarang diketahui publik. Cikal bakal kebun binatang tertua di Indonesia ini berawal dari lahan pribadi milik pelukis ternama, Raden Saleh.

Humas Ragunan, Bambang Wahyudi, mengungkapkan bahwa pada tahun 1864, kebun binatang ini awalnya berdiri di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, dengan nama Planten en Dierentuin yang diambil dari bahasa Belanda.

"Itu milik bangsawan ternama Indonesia, Bapak Raden Saleh. Beliau pelukis naturalis yang sangat menyukai objek satwa. Motivasi beliau adalah menjadikan satwa-satwa tersebut sebagai objek lukisannya di rumah pribadinya," kata Bambang kepada Okezone, di lokasi pada Jumat (3/4/2026).

Saat itu, luas lahan peliharaan Raden Saleh hanya sekitar 10 hektar. Sang pelukis memelihara beberapa satwa kesayangannya, termasuk harimau yang sering menjadi subjek lukisan.

Karena banyaknya masyarakat yang ingin melihat, akhirnya area tersebut dibuka untuk umum dengan nama Taman Raden Saleh.

Selanjutnya pada tahun 1964, tepat 100 tahun setelah berdirinya, pengelolaan diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta dan lokasi dipindahkan ke Ragunan dengan lahan yang jauh lebih luas.

Kini, Ragunan telah berkembang dari 30 hektar menjadi 127 hektar dan menjadi kebun binatang terluas di Asia.