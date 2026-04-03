Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ragunan Ternyata Pernah Jadi Milik Pelukis Raden Saleh, Begini Kisahnya! 

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |02:06 WIB
A
A
A

JAKARTA - Taman Margasatwa Ragunan (TMR) menyimpan kisah yang jarang diketahui publik. Cikal bakal kebun binatang tertua di Indonesia ini berawal dari lahan pribadi milik pelukis ternama, Raden Saleh. 

Humas Ragunan, Bambang Wahyudi, mengungkapkan bahwa pada tahun 1864, kebun binatang ini awalnya berdiri di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, dengan nama Planten en Dierentuin yang diambil dari bahasa Belanda. 

"Itu milik bangsawan ternama Indonesia, Bapak Raden Saleh. Beliau pelukis naturalis yang sangat menyukai objek satwa. Motivasi beliau adalah menjadikan satwa-satwa tersebut sebagai objek lukisannya di rumah pribadinya," kata Bambang kepada Okezone, di lokasi pada Jumat (3/4/2026). 

Saat itu, luas lahan peliharaan Raden Saleh hanya sekitar 10 hektar. Sang pelukis memelihara beberapa satwa kesayangannya, termasuk harimau yang sering menjadi subjek lukisan. 

Karena banyaknya masyarakat yang ingin melihat, akhirnya area tersebut dibuka untuk umum dengan nama Taman Raden Saleh. 

Selanjutnya pada tahun 1964, tepat 100 tahun setelah berdirinya, pengelolaan diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta dan lokasi dipindahkan ke Ragunan dengan lahan yang jauh lebih luas. 

Kini, Ragunan telah berkembang dari 30 hektar menjadi 127 hektar dan menjadi kebun binatang terluas di Asia. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193035/macet-CaxD_large.jpg
Macet Horor di Kawasan Ragunan, Polisi Tutup Jalan Harsono RM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176137/wisata_malam_ragunan-2w1K_large.jpg
Pengunjung Wisata Malam Ragunan Keluhkan Minimnya Penerangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176129/ragunan-Ks3n_large.jpg
Jumlah Pengunjung Wisata Malam Ragunan Tembus 2.900 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176121/wisata_malam-Kzco_large.jpg
Wisata Malam Ragunan, Tidak Seluruh Satwa Bisa Dilihat Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176116/ragunan-A7d9_large.jpg
Warga Serbu Ragunan Jajal Sensasi Wisata Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/1/3176088/ragunan-bwYj_large.jpg
Ragunan Buka hingga Malam, CCTV Ditambah dan Satpol PP Disiagakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement