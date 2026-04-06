Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Periksa Kejari Karo soal Kasus Amsal Sitepu, Tama S Langkun: Komitmen Jaga Integritas Hukum

Tama S Langkun apresiasi langkah Kejagung memeriksa Kejari Karo dalam kasus Amsal Sitepu.
A
A
A

JAKARTA - Politisi Partai Perindo Tama S Langkun mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang memeriksa jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Sumatera Utara, menyusul polemik penanganan kasus videografer Amsal Sitepu yang sebelumnya didakwa dalam perkara dugaan korupsi proyek video profil desa.

Kasus tersebut menjadi sorotan publik setelah majelis hakim memvonis bebas Amsal Sitepu, meskipun sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut hukuman dua tahun penjara. Putusan itu memicu evaluasi internal di lingkungan Kejaksaan, termasuk dengan memanggil Kepala Kejari Karo Danke Rajagukguk beserta sejumlah jaksa yang menangani perkara tersebut untuk dimintai klarifikasi di Kejaksaan Agung.

Menurut Tama, langkah Kejaksaan Agung melakukan klarifikasi internal merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan profesional dan akuntabel.

“Langkah ini patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen Kejaksaan Agung menjaga integritas institusi sekaligus memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip due process of law,” ujar Tama.

Dia menilai, dalam sistem peradilan pidana, setiap perkara harus dibangun di atas kecukupan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta mampu membuktikan secara jelas unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan.

Lebih jauh, Tama menilai putusan majelis hakim dalam perkara tersebut berpotensi menjadi landmark decision atau putusan penting yang dapat menjadi rujukan dalam perkara serupa di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan praktik pembiayaan dalam industri kreatif.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210681//amsal_sitepu-l7KH_large.jpg
Kasus Amsal Sitepu, Kejagung Akan Sanksi Jajaran Kejari Karo jika Terbukti Tak Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/455/3210647//danke-t3mM_large.jpg
Harta Kekayaan Kajari Karo Danke Rajagukguk Minus Rp140 Juta, Punya Utang Rp818 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210642//kejagung-OIUa_large.jpg
Breaking News! Kajari Karo Danke Rajagukguk Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Amsal Sitepu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/624/3210515//pendidikan-MmDT_large.jpg
Riwayat Pendidikan Wira Arizona, Jaksa Penuntut Umum di Kasus Videografer Amsal Sitepu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210317//komisi_iii_dpr_rdp_dengan_kejari_karo-XKeF_large.jpg
Komisi III DPR Minta Jamwas Evaluasi Kejari Karo Terkait Kasus Amsal Sitepu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210304//ketua_komisi_iii_dpr_ri_habiburokhman-utkK_large.jpg
Komisi III DPR Minta Kejaksaan Tak Banding Vonis Bebas Amsal Christy Sitepu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement