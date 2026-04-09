HOME NEWS NASIONAL

Bongkar Peredaran Narkoba, Polri Ungkap Peran Bos Tempat Hiburan Malam di Bali

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |15:39 WIB
Bongkar Peredaran Narkoba, Polri Ungkap Peran Bos Tempat Hiburan Malam di Bali
Bongkar Peredaran Narkoba, Polri Ungkap Peran Bos Tempat Hiburan Malam di Bali
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengembangkan kasus peredaran narkoba yang menyasar sejumlah tempat hiburan malam (THM). Salah satunya kasus N Co Living, Kerobokan, Badung, Bali.

Terbaru, Polri mengungkap peran krusial dari Reindy alias Rendy Sentosa (41) selaku direktur N Co-Living. Hal itu terungkap dari hasil pemeriksaan tersangka lainnya yang diduga melegalkan THM-nya dijadikan tempat mengedarkan narkoba.

“Dari hasil interogasi dan pemeriksaan pelaku yang sudah diamankan, didapatkan informasi Direktur dari N Co Living yakni Reindy mengizinkan terhadap peredaran narkoba di tempat hiburan malam,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso dalam keteranganya, dikutip Kamis (9/4/2026).

Izin itu diberikan Rendy setelah sepakat dengan tersangka lainnya yakni Manager Operasional, Steve Wibisono, sampai Ngakan Gede Rupawan, Kapten N Co Living selaku penghubung antara pengedar dengan tamu.

“Untuk mengedarkan narkoba di tempat hiburan malam tersebut dengan maksud menarik pengunjung dan meningkatkan pendapatan N Co Living by Nix tersebut,” ujarnya. 

