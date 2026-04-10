HOME NEWS NASIONAL

Ini Tiga Nama Calon Hakim MK Pengganti Anwar Usman

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |07:19 WIB
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyaksikan pengucapan sumpah hakim konstitusi baru dari unsur Mahkamah Agung (MA), sebagai pengganti Anwar Usman dalam pekan ini di Istana Negara, Jakarta. Diketahui, Anwar Usman telah memasuki masa pensiun pada 6 April 2026.

"(Pengambilan sumpah) direncanakan secepatnya dalam minggu ini," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (10/4/2026).

Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan, bahwa pihak Istana telah menerima nama-nama calon hakim konstitusi pengganti Anwar Usman dari Mahkamah Agung. Namun, ia belum mengungkapkan nama-nama tersebut.

“Sudah (diterima). Nanti diumumkan,” ujarnya.

Prasetyo juga menyebutkan, bahwa pengambilan sumpah jajaran Ombudsman direncanakan dilakukan bersamaan dengan pelantikan hakim Mahkamah Konstitusi.

“Ada rencana bersamaan. Ya, pekan ini,” katanya.

Sementara itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengumumkan tiga nama terbaik dalam seleksi calon hakim konstitusi, yakni Fahmiron, Liliek Prisbawono Adi, dan Marsudin Nainggolan. Penetapan dilakukan setelah melalui sejumlah tahapan seleksi, mulai dari penulisan makalah, anotasi putusan, hingga uji kelayakan dan wawancara.

 

Berita Terkait
Wamendagri: Ulama Berperan Jadi Penggerak Sosial di Perbatasan
Prabowo Harap Indonesia Punya Jagoan Otomotif seperti Jepang dan Korsel
Prabowo Resmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Komersial Listrik di Magelang
Prabowo Tegaskan Indonesia Cerah: Yang Bilang Gelap, Matanya Buram!
Prabowo Bakal Produksi Sedan Listrik Buatan Indonesia pada 2028
Pesan Prabowo di Tengah Krisis Dunia: Kita Harus Hemat Energi
