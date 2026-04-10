Kejagung Abaikan Putusan MK, Tetap Gunakan BPKP Hitung Kerugian Negara

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |12:30 WIB
Kejagung Abaikan Putusan MK, Tetap Gunakan BPKP Hitung Kerugian Negara
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi (foto: Okezone)
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan, masih akan menggunakan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan kerugian keuangan negara.

Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang berwenang melakukan audit kerugian negara.

Syarief beralasan Kejagung memiliki kajian tersendiri terkait penggunaan perhitungan BPKP sebagai dasar penentuan kerugian negara dalam perkara korupsi.

"Untuk putusan MK itu nanti akan kami sampaikan secara tersendiri. Kami memiliki kajian sendiri, sehingga untuk saat ini kami masih menggunakan BPKP dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara," ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, kerja sama dengan BPKP juga masih dilakukan dalam penanganan kasus terbaru, yakni dugaan korupsi pengadaan minyak mentah oleh Pertamina Energy Trading Limited (Petral) periode 2012–2015.

"Untuk besaran kerugian keuangan negara, saat ini masih dalam proses perhitungan bersama rekan-rekan dari BPKP," katanya.

 

Topik Artikel :
Kerugian Negara KPK BPK Kejagung
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211622//gedung_kpk-sGoR_large.jpg
Saksi KPK Kasus Korupsi Bekasi Diduga Diteror, Ini Respons LPSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211569//kejagung-tzdV_large.jpg
Riza Chalid Turut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Minyak Mentah Petral, Statusnya Buron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211558//kejagung_tetapkan_7_tersangka_kasus_dugaan_korupsi_minyak_mentah_petral-JQex_large.jpg
Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Minyak Mentah Petral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211396//ilustrasi-qdQJ_large.jpg
Kasus Korupsi RPTKA, KPK Periksa 7 Saksi Terkait Aset Eks Sekjen Kemnaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211351//kejagung_sita-wT4H_large.jpg
Kejagung Sita Sejumlah Aset Perusahaan Terafiliasi dengan Samin Tan, dari Bangunan hingga Batubara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211228//korupsi_tambang-QMUm_large.jpg
Kejagung Blokir Aset Tersangka Dugaan Korupsi Tambang Samin Tan
