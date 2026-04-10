Hari Perdana WFH ASN DKI, Deretan Kursi Kosong Melompong Warnai Ruang Kerja

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perdana memberlakukan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), pada Jumat (10/4/2026). Nampak aktivitas lenggang mewarnai suasana kantor Pemprov DKI Jakarta.

Pantauan Okezone di Graha Ali Sadikin, lantai 20, tepatnya di ruang kerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD), suasana terlihat lebih lengang dibanding biasanya. Hal tersebut terlihat dari sejumlah kursi dan meja kerja yang tampak kosong.

Kursi-kursi yang kosong tersebut merupakan milik pegawai yang pada hari ini melaksanakan WFH. Meski sebagian kursi kosong, sejumlah pegawai tetap terlihat hadir di ruang kerja.

Mereka yang tetap ngantor ini tampak duduk di kursi masing-masing sambil bekerja menggunakan laptop.

Sebelumya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa tak semuanya ASN DKI Jakarta memberlakukan WFH. Pihaknya mengatur proporsi WFH dalam rentang 25 hingga 50 persen untuk pegawai yang bersifat administratif.