Survei LSI: Lebih dari 80% Masyarakat Ingin Pemilu Tetap Langsung

JAKARTA – Mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan pemilihan wakil rakyat dilakukan secara langsung. Hal itu tergambar dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk Evaluasi dan Komitmen Publik terhadap Pancasila.

"Apakah rakyat memilih wakilnya secara langsung, termasuk DPR, DPD, presiden, gubernur, bupati, maupun wali kota, sekitar 84,5 persen menyatakan memilih secara langsung,” kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, Minggu (12/4/2026).

Menurutnya, hanya 11,3% responden yang menyatakan pemilihan secara langsung cukup dilakukan untuk DPR saja.

Ketika pertanyaan dikerucutkan pada pemilihan presiden, sebanyak 94,4% responden memilih tetap dilakukan secara langsung seperti saat ini. Sementara itu, 4,7% menyatakan setuju jika pemilihan presiden dilakukan melalui MPR.

Untuk pemilihan gubernur, 94,3% responden memilih dilakukan secara langsung, sedangkan 4,6% menyatakan gubernur sebaiknya dipilih oleh DPRD.