Guru Besar UGM Usul Fraksi Gabungan untuk Atasi Dampak Threshold Kecil

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |21:05 WIB
Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar (foto: Okezone)
JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar, menilai tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan terhadap fragmentasi politik jika ambang batas parlemen diperkecil.

Hal itu disampaikan Zainal merespons anggapan bahwa kecilnya parliamentary threshold dapat memicu terlalu banyak partai di parlemen.

“Kalau berkaitan dengan parliamentary threshold, saya sebenarnya tidak terlalu khawatir. Yang selalu dibayangkan kan menghindari terlalu terfragmentasinya politik. Saya kira enggak ada masalah kalau terfragmentasi,” ujar Zainal saat ditemui di Sekber GKSR, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, fragmentasi politik akibat kecilnya ambang batas parlemen dapat diatasi dengan skema fraksi gabungan. Dengan begitu, keputusan politik tetap dapat diakomodasi melalui platform bersama di parlemen.

“Paling mudah adalah membuat fraksi gabungan. Jadi kebutuhan platform bersama itu tetap bisa disepakati. Ketika bersuara di tingkat komisi, melakukan pengawasan, dan kerja-kerja di komisi, tetap mengacu pada platform yang disepakati di tingkat fraksi gabungan,” jelasnya.

 

