GKSR Rombak Kepengurusan, Said Iqbal Jadi Ketum dan Ferry Kurnia Sekjen

JAKARTA - Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) merombak struktur kepengurusan. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal ditunjuk menjadi Ketua Umum GKSR, sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dipercaya menjadi Sekjen GKSR.

Pengumuman struktur baru itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) usai menggelar pertemuan dengan sejumlah elite partai nonparlemen yang tergabung dalam GKSR di Sekber GKSR, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

“Hari ini juga saya umumkan telah membahas struktur kita. Saudara Said Iqbal menggantikan saya sebagai Ketua Umum, dan Saudara Ferry sebagai Sekjen,” ujar OSO usai pertemuan.

Sementara itu, OSO menyampaikan dirinya dipercaya menjadi Ketua Dewan Pembina GKSR.

“Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Pembina, dan seluruh partai menjadi sahabat sekaligus anggota Dewan Pembina,” ucap OSO.