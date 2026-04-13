HOME NEWS NASIONAL

Momen Hangat di Kremlin, Putin Sebut Prabowo “Sahabatku”

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |20:12 WIB
Momen Hangat di Kremlin, Putin Sebut Prabowo “Sahabatku”
Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Rusia Vladimir Putin (foto: dok ist)
JAKARTA – Momen hangat terlihat dalam pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow, Senin (13/4/2026). Dalam sambutannya, Putin menyebut Prabowo sebagai sahabat dan menyampaikan ucapan selamat datang.

“Yang Mulia, sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat senang pertemuan ini dapat diadakan secara reguler dan menghasilkan pembicaraan yang berbobot,” ujar Putin.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai kerja sama, mulai dari ekonomi, perdagangan, antariksa, militer, hingga pendidikan. Putin juga menyampaikan selamat kepada Indonesia yang telah menjadi anggota BRICS.

“Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerja sama kita. Kita juga bisa membahas kerja sama dengan Uni Ekonomi Eurasia,” katanya.

Sementara itu, Prabowo menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan Putin.

“Terima kasih Yang Mulia Presiden Putin. Saya yang berterima kasih karena diterima dalam waktu yang singkat di tengah kesibukan Yang Mulia,” ujar Prabowo.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212243//prabowo_saat_berkunjung_ke_aceh-vFzw_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212237//teddy_indra_wijaya-wHR5_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212234//prabowo_subianto_dan_presiden_putin-ND03_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212191//prabowo_subianto-HiOW_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212137//presiden_prabowo-H0Fe_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212098//prabowo_dan_putin-kKXo_large.jpg
