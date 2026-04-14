Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sekjen DPR Indra Iskandar Menang Praperadilan dan Status Tersangka Gugur, Ini Reaksi KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |13:27 WIB
Sekjen DPR Indra Iskandar Menang Praperadilan dan Status Tersangka Gugur, Ini Reaksi KPK
KPK Periksa Sekjen DPR Indra Iskandar Terkait Korupsi Rumah Dinas/Antara
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan praperadilan yang diajukan Sekjen DPR, Indra Iskandar. Dengan hal tersebut, status tersangka tidak sah.

"KPK menghormati putusan hakim dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh saudara IS, sebagai salah satu Due process of law khususnya dalam menguji aspek formil penyidikan perkara ini," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (14/4/2026).

Budi menyatakan, KPK akan mempelajari pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan hakim. Nantinya baru menentukan langkah hukum kedepannya.

Namun dia juga menegaskan, putusan praperadilan ini bukan akhir dari upaya penegakan hukum terhadap Indra Iskandar.

Sebelumnya, Hakim tunggal Sulistiyanto Rokhmad Budiarto mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Indra Iskandar tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Penetapan tersangka terhadap pemohon tidak didasarkan pada dua alat bukti yang sah,” ujar hakim dalam persidangan.

Hakim menilai proses penyidikan yang dilakukan termohon tidak memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi, yang mensyaratkan minimal dua alat bukti dalam penetapan tersangka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212346//sekjen_dpr-ctaV_large.jpg
Sekjen DPR Indra Iskandar Menang Praperadilan Lawan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205792//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-3lH8_large.jpg
Sekjen DPR Indra Iskandar Kembali Ajukan Praperadilan, Ini Respons KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199846//kpk-uO2V_large.jpg
KPK Periksa Sekjen DPR Indra Iskandar Terkait Korupsi Rumah Dinas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179064//kpk-t67B_large.jpg
Sekjen DPR Indra Iskandar Mangkir Pemeriksaan sebagai Tersangka, Begini Respons KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/340/3103135//kejagung-GyeH_large.jpg
Korupsi Rumah Dinas, Kejaksaan Sita Mobil, Perhiasan Hingga Tas Gucci Bupati Lampung Timur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement