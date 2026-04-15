Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kapal Tanker China Tembus Blokade AS di Selat Hormuz

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |11:29 WIB
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Sebuah kapal tanker milik China yang berada di bawah sanksi Amerika Serikat (AS) telah melintasi Selat Hormuz pada Selasa (14/4/2026). Kapal ini menjadi pelayaran pertama yang menembus blokade yang diberlakukan AS di jalur air strategis tersebut.

Kapal pengangkut minyak dan kimia Rich Starry dimiliki oleh Shanghai Xuanrun Shipping, sebuah perusahaan yang termasuk dalam daftar sanksi AS.

Data pelacakan kapal dari MarineTraffic yang dilansir TRT menunjukkan kapal tersebut melintasi selat pada Selasa pagi setelah berputar-putar di dekat titik sempit tersebut pada Senin (12/4/2026) malam. Kapal tanker itu berangkat dari Sharjah di Uni Emirat Arab dan kini sedang menuju China.

Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan pada Minggu (12/4/2026) bahwa blokade akan “diberlakukan secara imparsial terhadap kapal-kapal dari semua negara” yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran di Teluk dan Teluk Oman. Tak lama kemudian, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa setiap kapal Iran yang mendekati blokade “akan segera dieliminasi.”

Menurut pemantauan Anadolu yang mengutip sumber terkait, sebanyak 25 kapal melewati Selat Hormuz, sementara 13 kapal masih berada di sana hingga pukul 20.10 GMT pada Selasa.

Pernyataan CENTCOM pada Rabu (15/4/2026) tampaknya membantah pelacakan MarineTraffic, dengan menyebutkan bahwa tidak ada kapal yang menembus blokadenya selama 24 jam pertama. CENTCOM mengatakan bahwa pasukan AS berhasil mengusir enam kapal dagang yang mencoba meninggalkan salah satu pelabuhan negara itu di Teluk Oman.

Terlepas dari blokade AS di Selat Hormuz, gencatan senjata antara Iran dan AS sejauh ini masih bertahan. Pakistan dilaporkan tengah mengupayakan negosiasi tahap kedua untuk mencapai perdamaian permanen antara kedua negara setelah pembicaraan di Islamabad pada akhir pekan lalu gagal mencapai kesepakatan.

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement