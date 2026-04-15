Kemenekraf: 36 Persen SDM Indonesia Perlu Pelatihan Baru soal AI

JAKARTA - Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Badan Ekonomi Kreatif meluncurkan program Badan Ekraf Digital Talent tahun 2026. Program ini ditujukan guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia khususnya dalam penguasaan Artificial Intelegence (AI).

Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Neil El Himam mengatakan, sebanyak 36 persen sumber daya di Indonesia perlu diberikan pelatihan AI dalam produktivitas kerja dan ekonomi kreatif.

Data tersebut berdasarkan Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial yang diluncurkan Kementerian Komunikasi dan Digital. 36 persen itu diantaranya adalah 30 persen peningkatan kemampuan dan 22 persen pelatihan ulang.

Melalui Program BDT 2026, kami ingin menjembatani kebutuhan industri dengan ketersediaan talenta digital yang kompeten. Hal ini sejalan dengan komitmen mewujudkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi,” ujar Neildi Auditorium Gedung Film, Jakarta Selatan, dikutip, Rabu (15/4/2026).

Bekerjasama dengan Dicoding, BDT 2026 sendiri ditargetkan guna meningkatkan kapasitas pegiat ekonomi kreatif dalam bentuk pembelajaran online self paced berdasarkan kurikulum standar global yang dikembangkan Dicoding.

“Kami sangat berharap BDT 2026 dapat melahirkan talenta kreatif yang unggul dan berdaya saing dalam penguasaan AI sehingga semakin produktif untuk berkarya memajukan 17 subsektor ekonomi kreatif Indonesia,”pungkasnya.

Sementara itu, CEO Dicoding, Narendra Wicaksono mengungkapkan bahwa kerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif bukanlah pertama kali. Kerjasama itu telah berjalan panjang sejak 2016 dan telah memberikan dampak ekonomi senilai Rp306 miliar.