Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Desak Reformasi Dewan Keamanan PBB, Menlu Sugiono: Negara Berkembang Sering Diveto!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |05:00 WIB
Desak Reformasi Dewan Keamanan PBB, Menlu Sugiono: Negara Berkembang Sering Diveto!
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono/ist
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Indonesia mendorong reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) agar lebih representatif dan demokratis. Salah satu yang disoroti merupakan penggunaan hak veto di DK PBB.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan, RI mendorong DK PBB berjalan sesuai perkembangan zaman. Hal ini dilakukan mengingat suara dari negara berkembang (global south) masih belum terwakili.

"Karena banyak suara-suara yang berasal dari umumnya global south itu tidak terwakili. Tadi juga disampaikan oleh beberapa negara bahwa banyak concern-concern yang kemudian diveto di Dewan Keamanan," ujar Sugiono, Rabu (27/5/2026).

Reformasi tersebut diperlukan agar PBB tetap relevan menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Ia mengingatkan bahwa pembentukan PBB pasca-Perang Dunia II bertujuan menciptakan perdamaian antarbangsa.

"Kita tidak ingin PBB kehilangan relevansinya tapi kita semua ingin bahwa PBB semakin kuat menghadapi dinamika yang terjadi secara global," kata Sugiono.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/337/3221084//pemerintah-mRqN_large.jpg
Prabowo ke Prancis saat Idul Adha, Fadli Zon: Bahas Situasi Geopolitik Global!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/337/3220262//prabowo-vi1K_large.jpg
Prabowo: 19 Bulan Saya Pimpin, Banyak yang Sudah Kita Capai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/337/3220202//pemerintah-ApIB_large.jpg
Mitigasi Bencana hingga Penegasan Batas Negara, Pemerintah Susun Rencana Detail Tata Ruang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/337/3220164//dpr_ri-RKT7_large.jpg
Komisi IV DPR: PSN Wanam untuk Ketahanan Pangan Jangka Panjang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/337/3220099//pemerintah-Epj6_large.jpg
Kemenag: Tidak Ada Toleransi Kesalahan dalam Akad Nikah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/337/3220087//viral-2QZd_large.jpg
Kemendagri: Penerapan Pajak Kendaraan Listrik Perlu Menyentuh Aspek Sosiologis dan Yuridis!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement