Ketua Ombudsman Hery Susanto Ditangkap Kejagung, Selama Ini Awasi Sektor Strategis

JAKARTA – Penangkapan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, oleh Kejaksaan Agung mengejutkan publik. Di balik kasus yang menjeratnya, Hery selama ini dikenal sebagai sosok yang aktif mengawasi sektor strategis, khususnya kemaritiman, investasi, hingga energi.

Hery Susanto diamankan oleh Kejaksaan Agung dan terlihat keluar dari Gedung Bundar Jampidsus dengan mengenakan rompi tahanan khas Kejaksaan pada pukul 11.19 WIB. Ia digiring menuju mobil tahanan dengan tangan diborgol.

Dilansir dari website ombudsman.go.id, Kamis (16/4/2026). Hery merupakan Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031 yang baru saja terpilih kembali melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR RI pada Januari 2026.

Selama menjabat di Ombudsman RI, Hery dikenal aktif dalam pengawasan pelayanan publik, terutama pada sektor kemaritiman, investasi, dan energi. Ia mendorong berbagai upaya pencegahan maladministrasi serta peningkatan kualitas layanan publik di sektor-sektor strategis tersebut.

Lahir di Cirebon pada 9 April 1975, Hery memiliki latar belakang panjang di bidang kebijakan publik dan advokasi. Ia menempuh pendidikan doktoral di Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Universitas Negeri Jakarta.

Sebelum menjadi Ketua Ombudsman, Hery pernah menjabat sebagai Anggota Ombudsman RI periode 2021–2026. Ia juga memiliki pengalaman sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi IX (2014–2019), serta Direktur Eksekutif Komunal selama dua periode.