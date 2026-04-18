Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua Ombudsman Jadi Tersangka, Komisi II Minta Maaf Sudah Pilih Hery Susanto

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |01:07 WIB
A
A
A

JAKARTA - Komisi II DPR RI menyampaikan permohonan maaf atas keputusannya yang telah memilih kembali Hery Susanto sebagai anggota Ombudsman RI periode 2026-2031. Bahkan, Komisi II juga telah memutuskan Hery Susanto sebagai ketua lembaga tersebut.

Permohonan maaf ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse menanggapi kasus hukum yang menyeret Hery Susanto di Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Kalau memang ada yang salah dari kami Komisi II dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan terutama, kami minta maaf kepada publik termasuk ketika kami melakukan fit and proper test pada saat yang bersangkutan mau kita pilih lagi," kata Zulfikar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Komisi II, kata dia, tidak mengetahui lebih jauh ihwal adanya indikasi masalah hukum yang menyeret Hery Susanto pada saat tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebelumnya.

Legislator Golkar itu menyebut jika Komisi II sudah percaya sepenuhnya dengan nama-nama calon anggota Ombudsman RI yang telah diserahkan Tim seleksi (Timsel) sebelum akhirnya dilanjutkan ke tahapan fit and proper test.

"Tentu timsel juga sudah sangat bekerja dengan baik saat itu, transparan dan objektif. Sehingga ketika menghasilkan 18 nama yang dibawa ke DPR, ya kami berasumsi bahwa itulah yang terbaik," ujarnya. 

"Kita tinggal memilih dari 18 itu 9 yang paling baik dari yang terbaik. Menurut kami ya 8-9 itulah yang memang pantas dan layak kami pilih pada saat itu," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement