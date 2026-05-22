Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tersangka Korupsi, Ketua Ombudsman RI Nonaktif Hery Susanto Diperiksa Majelis Etik

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |17:17 WIB
Tersangka Korupsi, Ketua Ombudsman RI Nonaktif Hery Susanto Diperiksa Majelis Etik
Ketua Ombudsman RI Nonaktif Hery Susanto Akan Diperiksa Majelis Etik
A
A
A

JAKARTA - Majelis Etik Ombudsman RI akan meminta keterangan Ketua Ombudsman RI nonaktif Hery Susanto pada pekan depan dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku menyusul status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.

Pemeriksaan terhadap Hery dijadwalkan berlangsung pada Senin (25/5/2026) mendatang setelah sebelumnya Majelis Etik memeriksa anggota panitia seleksi Ombudsman RI periode 2026-2031 secara terbuka di kantor Ombudsman RI, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).

Ketua Majelis Etik Ombudsman Jimly Asshiddiqie mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan berbagai informasi dari lembaga terkait untuk menjadi bahan pengambilan keputusan.

“Kita sudah kumpulkan bukti-bukti dari internal sudah, dari lembaga terkait seperti Kejaksaan sudah, dari DPR sebetulnya sebagian sudah, informal. Ada macam-macam informasi. Nah, karena itu kami menganggap sudah cukup gitu untuk dibuat mengambil keputusan,” katanya.

Dia menyebut kasus yang menjerat Hery Susanto sudah memenuhi unsur pertimbangan etik karena berpotensi membuat yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas dalam waktu lama.

Sehingga kata Jimly, proses terhadap Hery Susanto tidak perlu menunggu putusan inkrah.

“Kalau anggota, wakil ketua, ketua tidak bisa bekerja, berhalangan tetap selama lebih dari tiga bulan, ya itu jadi alasan untuk pemberhentian,” kata dia.

Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan agar kepercayaan publik terhadap Ombudsman dapat dipulihkan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/337/3214196//ketua_ombudsman_ri_hery_susanto-D3ef_large.jpg
Kasus Korupsi Ketua Ombudsman RI, Kejagung Periksa 15 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/337/3213074//wakil_ketua_komisi_ii_dpr_zulfikar_arse-Dsh0_large.jpg
Ketua Ombudsman Jadi Tersangka, Komisi II Minta Maaf Sudah Pilih Hery Susanto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/337/3213115//perindo-vsne_large.jpg
Ketua Ombudsman Jadi Tersangka, Partai Perindo Dorong Evaluasi Menyeluruh Proses Seleksi Lembaga Kuasi Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/337/3212953//korupsi-DiO6_large.jpg
Ombudsman Hormati Proses Hukum yang Menjerat Hery Susanto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/337/3212937//korupsi-3FjQ_large.jpg
Kejagung Ciduk Ketua Ombudsman, DPR: Tindak Lanjut Perintah Prabowo Berantas Korupsi Tambang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/15/3212845//ketua_ombudsman_ri_hery_susanto-UNJg_large.jpg
Intip Isi Garasi Ketua Ombudsman, yang Ditangkap Kejagung Usai 6 Hari Dilantik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement