Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bupati Bekasi Ade Kuswara dan Ayahnya Segera Disidang di 'Meja Hijau'

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |04:01 WIB
Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara dan ayahnya segera disidang (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK) segera disidang terkait kasus dugaan suap ijon proyek. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas penyidikan perkara tersebut. 

Tidak sendiri, ayah dari Ade Kuswara, HM Kunang juga akan segera dibawa ke meja sidang. "Hari ini, Jumat (17/4), Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK melakukan tahap dua penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap ijon proyek di wilayah Kabupaten Bekasi," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

"Pelimpahan berkas perkara penyidikan ke penuntutan ini untuk dua orang tersangka yaitu Sdr. ADK Bupati Kabupaten Bekasi, dan Sdr. HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan sekaligus ayah dari Bupati," sambungnya. 

Setelah ini, tim jaksa penuntut umum (JPU) akan menyusun berkas dakwaan dalam jangka waktu 14 hari. "Pasca itu, JPU akan melimpahkan perkara ini ke PN untuk masuk ke tahap persidangan," ujarnya. 

Selain bapak dan anak tersebut, terdapat satu tersangka lain dari unsur swats, yakni Sarjan. Berkas Sarjan terlebih dulu dilimpahkan.

(Arief Setyadi )

Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement