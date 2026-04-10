Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kuasa Hukum Kritisi Penetapan Irawan Prakoso Sebagai Tersangka Kasus Petral

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |21:55 WIB
Kuasa Hukum Kritisi Penetapan Irawan Prakoso Sebagai Tersangka Kasus Petral
Ilustrasi korupsi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Petral periode 2008–2015. Salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Irawan Prakoso (IRW) yang disebut-sebut merupakan kerabat Mohammad Riza Chalid (MRC).

Kuasa hukum Irawan Prakoso, Adil Supatra, merespons penetapan tersangka kliennya tersebut. Adil mempertanyakan perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Petral. Menurutnya, perhitungan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

“Menurut kami setidaknya ada dua hal yang bisa kita kritisi di sini. Yang pertama adalah belum ada hasil penghitungan kerugian negara. Dan yang kedua adalah keabsahan institusi yang melakukan penghitungan kerugian negara tersebut,” kata Adil, Jumat (10/4/2026).

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan No. 28/PUU-XXIV/2026 tanggal 2 Maret 2026, kata Adil, perhitungan kerugian negara harus nyata dan pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi MK.

Sebab itu, ia menekankan audit kerugian negara seharusnya sudah tersedia sebelum penetapan tersangka dilakukan. Sementara itu, ia menilai dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah PT Petral, hal tersebut masih belum mutlak.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement