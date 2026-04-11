Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

13 Orang yang Terjaring OTT Tulungagung Tiba di KPK

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |14:26 WIB
13 Orang yang Terjaring OTT Tulungagung Tiba di KPK
Sejumlah orang yang terjaring OTT di Tulungagung tiba di KPK (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, dan 15 orang lainnya. Namun, hanya 13 orang yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Pantauan di lokasi, Gatut tiba lebih dulu di gedung antirasuah itu pada Sabtu (11/4/2026) pagi hari. Kemudian, pada pukul 13.46 WIB, 12 orang lainnya pun tiba di gedung yang sama.

Rombongan pihak-pihak tersebut terlihat diangkut menggunakan mobil KPK dan langsung mengarah ke basement Gedung KPK. Tak ada satu pun pihak yang diturunkan di area lobi gedung KPK.

"Ketiga belas orang yang dibawa ke Jakarta tersebut, yaitu Bupati yang termasuk 12 orang dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan satu orang merupakan pihak lainnya," ucap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Sabtu.

Budi menambahkan, para pihak yang dibawa ini akan langsung menjalani pemeriksaan intensif. KPK selanjutnya akan menentukan status hukum dari para pihak tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement