13 Orang yang Terjaring OTT Tulungagung Tiba di KPK

Sejumlah orang yang terjaring OTT di Tulungagung tiba di KPK (Foto: Jonathan S/Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, dan 15 orang lainnya. Namun, hanya 13 orang yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Pantauan di lokasi, Gatut tiba lebih dulu di gedung antirasuah itu pada Sabtu (11/4/2026) pagi hari. Kemudian, pada pukul 13.46 WIB, 12 orang lainnya pun tiba di gedung yang sama.

Rombongan pihak-pihak tersebut terlihat diangkut menggunakan mobil KPK dan langsung mengarah ke basement Gedung KPK. Tak ada satu pun pihak yang diturunkan di area lobi gedung KPK.

"Ketiga belas orang yang dibawa ke Jakarta tersebut, yaitu Bupati yang termasuk 12 orang dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan satu orang merupakan pihak lainnya," ucap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Sabtu.

Budi menambahkan, para pihak yang dibawa ini akan langsung menjalani pemeriksaan intensif. KPK selanjutnya akan menentukan status hukum dari para pihak tersebut.