Ketua KPK Ungkap Pentingnya Peran DPRD dalam Pencegahan Korupsi (Jonathan Simanjuntak)

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya peran DPRD dalam pencegahan korupsi. Menurutnya, pencegahan merupakan bagian penting untuk menekan angka korupsi, selain penindakan.

Hal itu disampaikan Setyo saat memberikan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD seluruh Indonesia di Akademi Militer Magelang. Setyo dihadirkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI).

"Kalau Bapak-Ibu semua ini sepakat untuk kita lakukan bersama-sama maka saya yakin penindakan itu angkanya akan semakin turun," ucap Setyo Budiyanto, dikutip Sabtu (18/4/2026).

Setyo menyinggung DPRD yang mempunyai peran strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Lewat fungsi-fungsi itu, ia menilai DPRD mampu meminimalkan adanya penyimpangan.

Setyo menilai, upaya pencegahan masih memerlukan penguatan, terutama dalam membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan berbasis integritas di tingkat daerah.