Viral Lagu 'Erika' HMT ITB, Pramono Akui Pernah Nyanyikan saat Kuliah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |14:07 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut dirinya sempat menduduki kursi Ketua Himpunan Mahasiswa Tambang Institut Teknologi Bandung (HMT ITB). Ia pun mengaku pernah menyanyikan lagu berjudul 'Erika' yang belakang ini viral karena dinilai mengandung unsur cabul dan melecehkan perempuan.

Pengakuan tersebut disampaikan Pramono usai menghadiri acara halal bi halal bersama Ikatan Orang Tua mahasiswa ITB, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (19/4/2026). Pramono menambahkan saat menyaksikan lagu 'Erika' ia berperan sebagai pemain kecrekan. 

"Ketika menjadi mahasiswa ITB, saya memang menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Tambang yang sekarang lagunya lagi viral banget, yang judulnya 'Erika'. Terus terang waktu itu saya termasuk pemain kecimpring yang apa, ecrek-ecrek, jadi backing vokal," kata Pramono kepada wartawan, Minggu (19/4/2026).

"Kalau ditanya apakah pernah menyanyikan lagu Erika, saya jawab pernah. Tetapi, syair dan liriknya berbeda," sambungnya.

Pramono menjelaskan, dalam setiap acara HMT ITB, lagu erika Erika selalu dinyanyikan sebagai ekspresi perlawanan terhadap rezim. Setelah menyanyikan lagu tersebut, biasanya acara dilanjutkan dengan orasi yang menirukan suara presiden ke-2 RI, Soeharto.

"Karena pada waktu itu lagu Erika ini terkenal banget, dan itu bagian dari bentuk perlawanan mahasiswa ITB kepada rezim, sehingga ada selalu dalam pementasan, selalu ada seseorang yang berpidato memakai suara Pak Harto," kata dia. 

 

