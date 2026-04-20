Irvian Bobby Ungkap Asal-Usul Julukan Sultan Kemnaker

JAKARTA - Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemnaker tahun 2022-2025, Irvian Bobby Mahendro mengungkapkan, istilah sultan Kemnaker yang disematkan pada dirinya berasal dari eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel. Hal itu ia ketahui setelah membaca berita acara pemeriksaan (BAP) Noel.

Hal itu Bobby sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker, Senin (20/4/2026). Diketahui, Bobby juga salah satu dari total 11 terdakwa perkara tersebut.

Awalnya, jaksa menanyakan asal-usul julukan sultan yang ia terima.

"Saya baru tahu setelah membaca BAP dari saudara Immanuel, saudara Immanuel yang mengatakan bahwa saya Sultan Kemnaker," kata Bobby di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta.

Bobby mengaku tidak mengetahui alasan Noel memberikan julukan tersebut. Namun, ia mengaku sempat menanyakan kepada yang bersangkutan saat di dalam lapas.