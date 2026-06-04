Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Eks Wamenaker Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |15:38 WIB
Breaking News! Eks Wamenaker Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara
Eks Wamenaker Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer (Noel), divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Imanuel Ebenezer Gerungan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana saat bacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Selain itu, Noel juga dikenakan pidana tambaha sejumlah Rp200 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

“Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar,” kata Nur Sari.

“Dalam hal hasil penyitaan atau pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 hari,” tambahnya.

Dalam perkara ini, Noel dituntut 5 tahun penjara. Noel diyakini terbukti bersalah dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222532//kpk-O3pu_large.jpg
Noel Minta Divonis Mati jika Terbukti Bersalah Lakukan Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222528//noel-uze8_large.jpg
Jelang Sidang Vonis, Noel: Naik Asam Lambung Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222433//noel_ebenezer_hadapi_vonis-K4Fi_large.jpg
Hari Ini Noel Ebenezer Hadapi Vonis Kasus Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/340/3222338//kejari_manggarai_barat_setor_rp2_miliar-eM5i_large.jpg
Kejari Manggarai Barat Setor Rp2 Miliar Hasil Korupsi ke Kas Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222145//tersangka_korupsi_proyek_gedung_pemkab_lamongan-kJ2P_large.jpg
KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Proyek Gedung Pemkab Lamongan, Satu Mangkir Pemeriksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/337/3221486//jimly_asshiddiqie-qsV3_large.jpg
Hery Susanto Terjerat Korupsi, Majelis Etik ORI Rampungkan Pemeriksaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement