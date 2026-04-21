Jenderal Kopassus Richard Tampubolon: Atlet Indonesia Buat Kejutan di Kancah Internasional!

JAKARTA - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI yang juga Ketum PBTI, Letjen Richard Taruli H. Tampubolon, mengirimkan Atlet Yunior Taekwondo guna mengikuti kejuaraan dunia “Tashkent 2026 World Taekwondo Junior Championships” di Tashkent, Uzbekistan.

Jenderal Kopassus ini mengatakan, bahwa pada kejuaraan Tashkent 2026 World Taekwondo Junior Championships, para atlet muda Taekwondo Indonesia memberikan beberapa kejutan dengan mengalahkan atlet dari Spanyol, Slovakia, Italia, dan Prancis.

“Audrey Davin sempat masuk delapan besar, namun gagal melanjutkan pertandingan berikutnya. Meski para Atlet Muda Taekwondo Indonesia belum berhasil merebut medali, saya masih bisa bangga dengan capaiannya ini,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Richard berharap, seluruh Atlet Pelatnas Taekwondo Indonesia dapat memberikan hasil terbaik pada kejuaraan-kejuaraan mendatang ditingkat internasional.

“Dengan persiapan dan evaluasi yang matang, saya yakin akan bisa memenuhi target prestasi,” tutupnya.