Polisi Bongkar Lab Vape Etomidate di Apartemen Tangerang, 1 WN Malaysia Ditangkap!

JAKARTA - Direktorat Reserse Narkoba (Ditnarkoba) Polda Metro Jaya membongkar laboratorium narkoba golongan II jenis etomidate di salah satu apartemen di kawasan Kabupaten Tangerang, Banten. Satu orang WN Malaysia berinisial CK (40) ditangkap.

Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Ahmad David menjelaskan pengungkapan ini dilakukan pada Jumat 17 April 2026 lalu. “Kami membongkar clandestine lab home industri pembuatan cartridge vape berisi cairan etomidate, narkotika golongan II yang belakangan marak digunakan kaum remaja perkotaan,” kata Ahmad David, Selasa (21/4/2026).

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 30 liter cairan propilen glikol, serbuk etomidate seberat 2.539,44 gram yang diperkirakan mampu diproduksi menjadi hingga 380.996 cartridge vape siap edar. Polisi juga mengamankan ratusan cartridge berisi cairan etomidate serta peralatan produksi seperti mesin press, alat suntik cairan, mixer, hingga timbangan.

Polisi juga mengungkap tersangka diduga telah mengedarkan sekitar 1.409 cartridge sebelum ditangkap," ujar dia.

Ia menambahkan, dari pengungkapan kasus ini sebanyak 380.996 jiwa terselamatkan. “Kami masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, kami perkirakan 380.996 jiwa yang berpotensi kami selamatkan dari penyalahgunaan narkoba ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba.

“Masyarakat diimbau untuk menjauhi narkoba dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya peredaran atau penyalahgunaan narkotika melalui layanan 110. Peran serta masyarakat sangat penting dalam menyelamatkan generasi bangsa,” jelas Budi.

(Arief Setyadi )

