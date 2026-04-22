Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Sebut 65 SPBU Terlibat Penyalahgunaan BBM dan Elpiji Subsidi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |09:09 WIB
Polri Sebut 65 SPBU Terlibat Penyalahgunaan BBM dan Elpiji Subsidi
Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin (foto; Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bareskrim Polri bersama Polda jajaran mengungkap tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi, dalam periode 7 hingga 20 April 2026. Dalam kurun waktu 13 hari tersebut, aparat berhasil menangkap 330 tersangka di 223 tempat kejadian perkara (TKP).

Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin mengungkapkan, sepanjang periode 2025 hingga 2026 tercatat sebanyak 65 SPBU terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi, dengan rincian 46 perkara telah dinyatakan lengkap (P21) dan 19 masih dalam proses penyidikan. Akibat perbuatan para pelaku, negara mengalami kerugian, distribusi energi terganggu, dan masyarakat menjadi korban.

"Keluhan terkait kelangkaan LPG 3 kg, kesulitan memperoleh solar subsidi, hingga antrean panjang di SPBU menjadi dampak nyata dari praktik ilegal tersebut," kata Nunung, Rabu (22/4/2026). 

Menurutnya, masih terdapat pihak-pihak yang menyalahgunakan subsidi negara untuk kepentingan pribadi. Nunung menyebut, tindak pidana itu motifnya untuk memperkaya diri. 

"Modus yang dilakukan antara lain dengan menimbun, memindahkan, mengoplos, memodifikasi tabung, memanipulasi dokumen angkutan, hingga menjual kembali dengan harga industri untuk memperoleh keuntungan berlipat," ujar Nunung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213775//polri-FsX6_large.jpg
Bareskrim Batal Periksa Ketua Kadin Sultra, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213774//dirtipidter_bareskrim_polri_brigjen_mohammad_irhamni-fSMh_large.jpg
Bareskrim Bongkar Modus Penyalahgunaan BBM-LPG Subsidi yang Rugikan Negara Rp234 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213760//jamaah_haji-krGn_large.jpg
Terindikasi Haji Non-Prosedural, Imigrasi Tunda Keberangkatan 13 WNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213753//dittipidter_bareskrim_polri_membongkar_penyalahgunaan_bbm_dan_gas-NaDB_large.jpg
Polri Bongkar Penyalahgunaan BBM-LPG Subsidi, Kerugian Negara Rp243 Miliar dalam 13 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213743//bareskrim_polri-kaL7_large.jpg
Polri Bidik TPPU untuk Haji Ilegal, Kejar Aset untuk Ganti Rugi Jemaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213452//bawang-ZrvO_large.jpg
Bareskrim Polri Sita 23 Ton Bawang dan Cabai Impor Ilegal di Pontianak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement