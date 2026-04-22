Kloter Pertama Haji 2026 Berangkat dari Jakarta, 391 Jemaah Mulai Perjalanan ke Tanah Suci

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |10:51 WIB
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf bersama jamaah haji (foto: dok ist)
JAKARTA - Pemberangkatan perdana jemaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 resmi dimulai dengan dilepasnya kloter pertama asal Embarkasi Jakarta-Pondok Gede di Asrama Haji Kelas I Jakarta, Selasa (21/4/2026) malam.

Sebelumnya, sebanyak 391 jemaah asal Jakarta Timur yang tergabung dalam kloter JKG-01 telah menjalani prosedur awal memasuki asrama haji dan secara bertahap diberangkatkan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, yang hadir langsung dalam pelepasan tersebut menyampaikan bahwa keberangkatan kloter pertama ini menjadi penanda dimulainya operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

“Hari ini kita menyaksikan bahwa kloter pertama jemaah haji Indonesia telah memasuki asrama dan siap diberangkatkan. Ini menjadi awal dari rangkaian panjang pelayanan haji tahun ini yang harus kita jaga bersama kualitasnya,” ujar Menhaj, Rabu (22/4/2026).

Dia menegaskan, bahwa pemerintah memastikan seluruh jemaah yang diberangkatkan telah memenuhi persyaratan administrasi, terutama kepemilikan visa haji resmi.

“Kami tegaskan, hanya jemaah yang memiliki visa haji yang akan diberangkatkan. Ini penting untuk menghindari penolakan di Arab Saudi dan memastikan jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik,” tegasnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/337/3213975//pemerintah-daAQ_large.jpg
Seskab Teddy Bertemu Dirjen Imigrasi, Bahas Fast Track Jamaah Haji Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213743//bareskrim_polri-kaL7_large.jpg
Polri Bidik TPPU untuk Haji Ilegal, Kejar Aset untuk Ganti Rugi Jemaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213608//direktur_jenderal_imigrasi_hendarsam_marantoko-qvxZ_large.jpg
13 Jamaah Pakai Visa Nonhaji, Keberangkatannya Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213594//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-FzRK_large.jpg
Bentuk Satgas Haji, Kapolri Instruksikan Jamin Keamanan dan Pelayanan Seluruh Jemaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213593//dirjen_pengendalian_penyelenggaraan_haji_dan_umrah_kementerian_haji_dan_umrah_harun_al_rasyid-STj6_large.jpg
Satgas Gabungan Gagalkan 8 WNI yang Hendak Berangkat ke Saudi Pakai Visa Nonhaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213465//menhub_bandara-aB4p_large.jpg
Terminal 2F Soekarno-Hatta Siap Layani Jamaah Haji 2026, Kloter Pertama 22 April
