Kloter Pertama Haji 2026 Berangkat dari Jakarta, 391 Jemaah Mulai Perjalanan ke Tanah Suci

JAKARTA - Pemberangkatan perdana jemaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 resmi dimulai dengan dilepasnya kloter pertama asal Embarkasi Jakarta-Pondok Gede di Asrama Haji Kelas I Jakarta, Selasa (21/4/2026) malam.

Sebelumnya, sebanyak 391 jemaah asal Jakarta Timur yang tergabung dalam kloter JKG-01 telah menjalani prosedur awal memasuki asrama haji dan secara bertahap diberangkatkan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, yang hadir langsung dalam pelepasan tersebut menyampaikan bahwa keberangkatan kloter pertama ini menjadi penanda dimulainya operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

“Hari ini kita menyaksikan bahwa kloter pertama jemaah haji Indonesia telah memasuki asrama dan siap diberangkatkan. Ini menjadi awal dari rangkaian panjang pelayanan haji tahun ini yang harus kita jaga bersama kualitasnya,” ujar Menhaj, Rabu (22/4/2026).

Dia menegaskan, bahwa pemerintah memastikan seluruh jemaah yang diberangkatkan telah memenuhi persyaratan administrasi, terutama kepemilikan visa haji resmi.

“Kami tegaskan, hanya jemaah yang memiliki visa haji yang akan diberangkatkan. Ini penting untuk menghindari penolakan di Arab Saudi dan memastikan jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik,” tegasnya.