Seskab Teddy Bertemu Dirjen Imigrasi, Bahas Fast Track Jamaah Haji Indonesia

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bertemu dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta. Pertemuan keduanya dibagikan lewat akun media sosial Instagram Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, pada Rabu (22/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Imigrasi menyampaikan sejumlah rencana program strategis, mulai dari layanan penyederhanaan proses keimigrasian atau fasht track bagi jamaah haji musim ini agar lebih praktis dan nyaman.

"Peningkatan pelayanan di bandara dan pelabuhan agar lebih cepat, praktis dan efisien, hingga perbaikan sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di beberapa daerah perbatasan," tulis Sekretariat Kabinet dalam keterangannya.

Dalam pertemuan keduanya juga ditekankan bahwa peran Imigrasi sangat strategis dalam menjaga keamanan negara.

Fungsi pengawasan lalu lintas keluar masuk penumpang menjadi kunci utama dalam menjamin keamanan serta kenyamanan perjalanan, baik bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA).

"Imigrasi memegang peran strategis dalam mengawasi lalu lintas keluar masuk penumpang demi menjaga keamanan dan kenyamanan perjalanan warga negara Indonesia maupun warga asing," tutup keterangan tersebut.

(Fahmi Firdaus )

