Polri Buru Frendry Dona, Pengendali Lab Vape Etomidate di Jaktim

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan daftar pencarian orang (DPO), terhadap Frendry Dona alias Fhoku yang merupakan pengendali clandestine lab atau laboratorium tersembunyi vape berisi etomidate di Jakarta Timur.

"DPO atas nama Frendry Dona alias Fhoku yang berperan sebagai pengendali clandestine lab etomidate di Jakarta," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, Rabu (22/4/2026).

Surat DPO terhadap Frendry teregister dengan nomor DPO/57/IV/2026/Dittipidnarkoba tertanggal 16 April 2026. Dalam surat itu, polisi juga membeberkan ciri-ciri Frendry yang memiliki tinggi 165 cm dengan berat badan 65 kg.

Selain itu, ia dilaporkan memiliki rambut hitam lurus, mata sipit, hidung mancung, bentuk bibir tidak terlalu tebal, kulit putih, dan usia sekitar 38 tahun.

Dari catatan kepolisian, Eko mengatakan Frendry juga pernah tersangkut permasalahan hukum terkait narkoba sebelumnya.

Identitas Frendry terungkap saat Bareskrim membongkar rumah yang diduga menjadi clandestine laboratorium atau pabrik cartridge vape berisi etomidate di kawasan Jakarta Timur.