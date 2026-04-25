Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

PM Israel Benjamin Netanyahu Akui Dirawat karena Kanker Prostat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |10:09 WIB
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
A
A
A

YERUSALEM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa ia telah menjalani perawatan yang sukses untuk kanker prostat stadium awal, setelah tumor kecil ditemukan selama pemeriksaan rutin.

Informasi tersebut dipublikasikan pada Jumat (24/4/2026) dalam laporan medis tahunan Netanyahu. Pemimpin Israel itu mengunggah penjelasan di media sosial bahwa dokter menemukan dan mengobati tumor tersebut selama pemeriksaan medis. Informasi ini tidak diumumkan pada saat kejadian.

“Saya meminta penundaan publikasinya selama dua bulan agar tidak dirilis di tengah puncak perang melawan Iran,” kata Netanyahu, sebagaimana dilansir Al Jazeera. Menurutnya, penundaan publikasi ini dimaksudkan untuk mencegah “lebih banyak propaganda palsu terhadap Israel”.

Perdana Menteri Israel mengatakan ia menjalani operasi untuk pembesaran prostat jinak pada 2024 dan sejak itu berada di bawah pengawasan medis rutin. Tumor tersebut ditemukan selama pemeriksaan terakhir.

Menurut laporan medis yang menyatakan bahwa Perdana Menteri dalam keadaan sehat, Netanyahu menjalani terapi radiasi untuk kanker prostat stadium awal. Baik laporan medis maupun Netanyahu tidak menyebutkan kapan perawatan itu dilakukan secara spesifik.

Aharon Popovtser, direktur unit onkologi Rumah Sakit Hadassah, mengatakan Netanyahu didiagnosis pada stadium awal, dan mencatat bahwa kanker prostat umum terjadi pada pria seusianya.

“Berdasarkan temuan tes ini, kita dapat mengatakan bahwa penyakitnya telah hilang,” katanya, merujuk pada pemeriksaan pencitraan dan tes darah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement