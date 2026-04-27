Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Dudung Abdurachman, KSP Baru Pengganti Qodari yang Pernah Jadi KSAD

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |15:34 WIB
Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Senin (27/4). Dudung menggantikan Muhammad Qodari.

Dudung sebelumnya merupakan Penasihat Khusus Presiden di Bidang Pertahanan Nasional. Jabatan itu resmi diembannya sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Sebelum di pemerintahan, Dudung merupakan prajurit aktif TNI AD. Jabatan tertingginya yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) dengan pangkat bintang empat.

Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat pada November 1965 merupakan Akademi Militer (Akmil) lulusan 1988 dari kecabangan Infanteri. Saat berpangkat Mayor Jenderal (Mayjen), Dudung pernah memimpin teritorial wilayah Jayakarta dengan jabatan Pangdam Jaya.

Saat itu, namanya disorot lantaran berani mencopot baliho bergambar Habib Rizieq Shihab yang menjadi pimpinan Front Pembela Islam (FPI). Bahkan Dudung sempat melontarkan pernyataan keras mendukung pembubaran FPI.

Sejak saat itulah namanya mentereng, pada Mei 2025 ia pun dipercayakan untuk menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) dan berpangkat bintang tiga. Di tahun yang sama, pangkatnya kembali dinaikkan menjadi bintang empat dan menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Prabowo Reshuffle Kabinet: Dudung Dilantik Jadi KSP, Qodari Bakom
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement