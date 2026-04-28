RS Polri Sudah Terima 10 Kantong Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

Sebanyak 14 orang dilaporkan tewas dalam kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur.

JAKARTA - Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati telah menerima 10 kantong jenazah korban kecelakaan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek dengan Kereta Rel Listrik (KRL) yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur.

“Yang diterima saat ini ada 10 jenazah,” kata Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Prima Heru Yuliharyono, kepada wartawan, Selasa (28/4/2026).

Dia menyebutkan, hingga saat ini baru tiga keluarga yang melapor ke RS Polri. Prima menuturkan bahwa seluruh jenazah yang diterima berjenis kelamin perempuan.

“Sampai jam 10.30 WIB, baru tiga keluarga yang sudah melaporkan. Betul, (korban) perempuan semua,” ujar dia.

Sebelumnya, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa berdasarkan data terbaru hingga pukul 08.45 WIB, tercatat 14 orang meninggal dunia.