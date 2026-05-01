HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo Hari Buruh, Polisi Imbau Masyarakat Tak Lintasi Jalan Sekitar Gedung DPR

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |12:12 WIB
Demo Hari Buruh, Polisi Imbau Masyarakat Tak Lintasi Jalan Sekitar DPR RI
JAKARTA -Massa buruh mendatangi Gedung DPR RI untuk melakukan aksi demo pada Jumat (1/5/2026) siang. Polisi meminta masyarakat menghindari jalanan sekitar Gedung DPR untuk mengantisipasi kemacetan.

"Kami imbau seluruh masyarakat yang melintasi sekitar area DPR, MPR dan sekitarnya, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto pada wartawan, Jumat (1/5/2026).

“Yang belum memiliki kebutuhan mendesak, untuk menghindari ruas-ruas jalan tersebut, karena pasti akan ada peningkatan volume kendaraan dan jumlah orang,"lanjutnya.

Polisi juga mengimbau para buruh melakukan aksinya dengan tertib dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak fasilitas publik. Massa buruh diminta sama-sama menjaga fasilitas publik karena ada hak masyarakat lainnya untuk beraktivitas.

"Polda Metro Jaya sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Koordinator Lapangan, ada beberapa elemen yang terjun, di antaranya KASBI, komponen mahasiswa, dan komponen lain,”ujarnya.

 

Berita Terkait
May Day 2026, Ribuan Buruh Geruduk Gedung DPR RI Suarakan Aspirasi
Prabowo soal Krisis BBM: Banyak Negara Panik, Indonesia Masih Aman!
May Day 2026, Massa Buruh Ricuh di Pintu Masuk Patung Kuda Kawasan Monas
Prabowo Siapkan Kredit Rakyat dengan Bunga Maksimal 5 Persen per Tahun
Macet Parah di Jalan Medan Merdeka Selatan Imbas Hari Buruh, Pengendara Angkat Motor Putar Arah
Prabowo Janjikan Rumah untuk Buruh, Cicilan hingga 40 Tahun
