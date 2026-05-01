Demo Hari Buruh, Polisi Imbau Masyarakat Tak Lintasi Jalan Sekitar DPR RI

JAKARTA -Massa buruh mendatangi Gedung DPR RI untuk melakukan aksi demo pada Jumat (1/5/2026) siang. Polisi meminta masyarakat menghindari jalanan sekitar Gedung DPR untuk mengantisipasi kemacetan.

"Kami imbau seluruh masyarakat yang melintasi sekitar area DPR, MPR dan sekitarnya, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto pada wartawan, Jumat (1/5/2026).

“Yang belum memiliki kebutuhan mendesak, untuk menghindari ruas-ruas jalan tersebut, karena pasti akan ada peningkatan volume kendaraan dan jumlah orang,"lanjutnya.

Polisi juga mengimbau para buruh melakukan aksinya dengan tertib dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak fasilitas publik. Massa buruh diminta sama-sama menjaga fasilitas publik karena ada hak masyarakat lainnya untuk beraktivitas.

"Polda Metro Jaya sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Koordinator Lapangan, ada beberapa elemen yang terjun, di antaranya KASBI, komponen mahasiswa, dan komponen lain,”ujarnya.