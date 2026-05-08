Benahi SDM Transportasi, Pemkot Tangerang Gandeng Poltrada Bali

TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang resmi menjalin kerja sama strategis dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia (Poltrada), melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Wali Kota Tangerang, Sachrudin, di Gedung Garuda Laksana, Poltrada Bali, pada Kamis 7 Mei 2026. Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan dalam menciptakan SDM transportasi yang unggul, profesional, dan berdaya saing.

"Melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Tangerang dan Poltrada dalam rangka menciptakan SDM transportasi yang unggul," ujar Sachrudin, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkot Tangerang dalam membuka ruang kolaborasi dengan berbagai institusi pendidikan guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

"Kami ingin menghadirkan SDM yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan zaman," ungkapnya.