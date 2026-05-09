Mutasi Polri: Komjen Panca Putra Jabat Kalemdiklat

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi terhadap sejumlah perwira tinggi (pati) hingga perwira menengah (pamen) Polri. Terbaru, Kapolri menunjuk Komjen RZ Panca Putra menjadi Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/960/V/KEP./2026 tanggal 7 Mei 2026.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan surat telegram mutasi tersebut.

Johnny menjelaskan, mutasi jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi di tubuh Polri.

“Benar. Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” kata Johnny saat dikonfirmasi, Sabtu (9/5/2026).

Dalam surat telegram tersebut, Komjen Panca ditunjuk menjadi Kalemdiklat Polri. Ia diketahui sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas RI.

Saat ini, posisi Kalemdiklat Polri dijabat Pelaksana Tugas (Plt) yakni Irjen Andi Rian Djajadi.