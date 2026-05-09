Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Terlibat Sindikat Investasi Fiktif, 210 WNA Ditangkap di Apartemen Batam

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |06:05 WIB
Diduga Terlibat Sindikat Investasi Fiktif, 210 WNA Ditangkap di Apartemen Batam
Ratusan WNA ditangkap di Batam (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi kembali menangkap warga negara asing (WNA), yang diduga melanggar hukum. Terbaru, Imigrasi mengamankan 210 WNA yang diduga terlibat dalam aktivitas penipuan investasi daring.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko mengatakan, para WNA tersebut terjaring dalam operasi pengawasan keimigrasian di sebuah apartemen di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu 6 Mei 2026.

Para WNA itu terdiri atas 125 warga negara Vietnam, 84 warga negara Republik Rakyat Tiongkok, dan 1 warga negara Myanmar. Dari total tersebut, 163 orang berjenis kelamin laki-laki dan 47 perempuan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, para WNA menggunakan berbagai jenis izin tinggal, yakni 57 orang menggunakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), 103 orang menggunakan Visa on Arrival (VOA), 49 orang menggunakan Visa Kunjungan Indeks D12/B12, serta 1 orang menggunakan Izin Tinggal Terbatas Investor.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Imigrasi Batam Scamming WNA
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217208//heni_hamidah-PZS5_large.jpg
Malaysia Tangkap 2.251 Pelaku Online Scam, Kemlu Telusuri Dugaan WNI Terlibat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217079//sabu-9AJx_large.jpg
Polri Limpahkan 2 WN Pakistan Penyelundup 97 Kapsul Sabu ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/340/3216397//penerbangan-cPli_large.jpg
Penerbangan Internasional Kembali Dibuka di Belitung, Imigrasi Tanjungpandan Aktifkan Lagi TPI Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/337/3215986//calon_jemaah_haji_gagal_berangkat-SCgj_large.jpg
23 Calon Jemaah Haji Gagal Berangkat, Ketahuan Pakai Visa Nonprosedural
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215743//wna_ditangkap-mCou_large.jpg
16 WNA Ditangkap Terindikasi Love Scamming, Modus Liburan hingga Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215733//belasan_wn_tiongkok_hingga_malaysia_ditangkap-GLfg_large.jpg
Terindikasi Kasus Love Scamming, Belasan WN Tiongkok hingga Malaysia Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement