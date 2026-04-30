Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terindikasi Kasus Love Scamming, Belasan WN Tiongkok hingga Malaysia Ditangkap!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |23:05 WIB
Belasan WN Tiongkok hingga Malaysia Ditangkap (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko menyebutkan, pihaknya menangkap belasan WNA asal Tiongkok, Taiwan, hingga Malaysia lantaran terindikasi melakukan dugaan kasus penipuan love scamming, dengan menyasar warga Amerika Serikat dan Meksiko. Belasan WNA itu diciduk di wilayah Sukabumi, Jawa Barat, tempat mereka tinggal sementara.

"Di dalam pelanggaran administratif ini, ke-16 tersangka ini patut diduga melakukan praktik-praktik love scam, love scamming," ujar Hendarsam kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, para WNA tersebut berinisial L, G, C, P, S, X, W, B, Z, X, C, S, Y, H, P, dan GW, yang mana diamankan di sebuah hotel kawasan Sukabumi. Mereka berasal dari 12 orang WN Tiongkok, 1 WN Taiwan, dan 3 orang WN Malaysia.

"Mereka berstatus sebagai detensi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Sukabumi, penindakan dilakukan atas dugaan kuat terjadinya pelanggaran administratif keimigrasian," tuturnya.

Dia menerangkan, mereka diduga melanggar Pasal 75, Pasal 78 Ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang diduga melakukan kegiatan berbahaya, patut diduga membahayakan keamanan, ketertiban umum, tidak menghormati, dan atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Sejatinya, mereka berada di Indonesia ini belum begitu lama, tapi terindikasi melakukan dugaan penipuan daring dengan menyasar korbannya warga AS dan Meksiko.

"Mereka melakukan operasinya di Sukabumi dan korbannya itu ada di Amerika dan Meksiko. Para terduga pelanggar selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan pihak kedutaan negara terkait untuk pelaksanaan deportasi," pungkasnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Imigrasi Love Scamming WNA
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/337/3214829//kebocoran_data-K5T8_large.jpg
Geger 3 Juta Data di Sistem eVisa Bocor, Imigrasi: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/338/3214203//wna_dijambret_di_jakpus-XDZu_large.jpg
WNA Dijambret Kawanan Bandit di Pasar Baru Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/338/3214126//mayat-Jj1f_large.jpg
WNA Tewas Gantung Diri di Toilet Tahanan Imigrasi Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213760//jamaah_haji-krGn_large.jpg
Terindikasi Haji Non-Prosedural, Imigrasi Tunda Keberangkatan 13 WNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213639//jaringan_penyelundupan_manusia_ke_australia-IT8R_large.jpg
Jaringan Penyelundupan Manusia ke Australia Dibongkar, 3 WN Pakistan Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213608//direktur_jenderal_imigrasi_hendarsam_marantoko-qvxZ_large.jpg
13 Jamaah Pakai Visa Nonhaji, Keberangkatannya Ditunda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement