Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada Hakim Pensiun, Sidang Vonis 4 Terdakwa Kasus Minyak Mentah Ditunda

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |14:10 WIB
Ada Hakim Pensiun, Sidang Vonis 4 Terdakwa Kasus Minyak Mentah Ditunda
Sidang vonis 4 terdakwa kasus minyak mentah ditunda (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sidang pembacaan putusan untuk empat terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina ditunda. Sebab, terdapat pergantian hakim yang menangani perkara tersebut.

"Sedianya hari ini kan pembacaan putusan. Namun, oleh karena ada pergantian majelis. Pertama itu, Ibu Husnul Khotimah karena tugas belajar, digantikan oleh Ibu Dwi Elyarahma dan Pak Mulyono Dwi Purwanto digantikan oleh Pak Alfi Setiawan," kata Ketua Majelis Hakim, Adek Nurhadi di ruang sidang, Senin (11/5/2026).

Adapun terdakwa yang dimaksud ialah Martin Haendra selaku Business Development Manager Trafigura Pte Ltd periode 2019-2021 dan Arief Sukmara selaku Direktur Gas, Petrokimia, dan Bisnis Baru PT Pertamina International Shipping (PIS) periode 2024-2025.

Kemudian, Indra Putra selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi dan Dwi Sudarsono selaku Vice President (VP) Crude, Product Trading, and Commercial (CPTC) Integrated Supply Chain (ISC) PT Pertamina (Persero) periode 2019-2020.
Ia mengungkapkan, Hakim Mulyono digantikan lantaran yang bersangkutan memasuki masa pensiun.

"Karena Pak Mulyono Dwi Purwanto, jabatan beliau itu berakhir per 1 Mei 2026," ujarnya.

Atas hal itu, Hakim Adek menyatakan sidang pembacaan putusan akan dilakukan pada Selasa 12 Mei 2026. "Oleh karena itu, untuk pembacaan putusan kita tunda ke besok hari ya, besok sama-sama dengan yang lain," ucapnya.

Diketahui, Arief dituntut 10 tahun penjara, Dwi 12 tahun, Indra 6 tahun, dan Martin 6 tahun.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/337/3214064/hukuman-3gvx_large.jpg
Vonis Syafei Diperberat Jadi 8 Tahun Penjara di Kasus CPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3204848/viral-kWmR_large.jpg
Tok! Advokat Marcella Santoso Divonis 14 Tahun Penjara Kasus Suap CPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204237/marcella_santoso-vspe_large.jpg
Kasus Suap Migor, Marcella Santoso Ngaku Korban Mafia Peradilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/337/3198929/riza_chalid-Eo29_large.jpg
Interpol Kantongi Lokasi Buronan Raja Minyak Riza Chalid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/337/3198919/riza_chalid-vhDF_large.jpg
Breaking News! Raja Minyak Riza Chalid Jadi Buronan Internasional, Red Notice Interpol Terbit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198422/sidang_korupsi-THbA_large.jpg
BPK: Kerugian Negara di Kasus Tata Kelola Minyak Rp25 Triliun dan USD2,7 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement