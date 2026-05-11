Ketua KPK Sebut Penindakan Korupsi Lebih Mahal dari Pencegahan

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setyo Budiyanto menyebut penindakan perkara korupsi membutuhkan biaya lebih besar bagi negara. Karena itu, ia menilai upaya pencegahan harus lebih diutamakan.

Pernyataan itu disampaikan Setyo saat pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bersama KPK meluncurkan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi. Ia berharap buku tersebut dapat menekan perilaku koruptif sehingga penindakan tidak perlu dilakukan.

“Kalau ini (buku) kita berikan daripada proses penindakan di depan, lebih bagus kita melakukan proses pencegahan. Penindakan pasti akan lebih mahal,” ujar Setyo dalam paparannya saat peluncuran buku tersebut, Senin (11/5/2026).

Setyo mengatakan koruptor yang telah diproses hukum pun masih menjadi beban biaya negara. Menurutnya, negara tetap menanggung kebutuhan narapidana, mulai dari makan hingga seragam tahanan.

“Dari awal sampai akhir, saat sudah di dalam (penjara) pun masih diurus negara, makannya, bajunya, seragamnya, dan lain-lain,” sambung dia.