Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua KPK Sebut Penindakan Korupsi Lebih Mahal dari Pencegahan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |19:23 WIB
Ketua KPK Sebut Penindakan Korupsi Lebih Mahal dari Pencegahan
Ketua KPK Setyo Budiyanto (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setyo Budiyanto menyebut penindakan perkara korupsi membutuhkan biaya lebih besar bagi negara. Karena itu, ia menilai upaya pencegahan harus lebih diutamakan.

Pernyataan itu disampaikan Setyo saat pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bersama KPK meluncurkan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi. Ia berharap buku tersebut dapat menekan perilaku koruptif sehingga penindakan tidak perlu dilakukan.

“Kalau ini (buku) kita berikan daripada proses penindakan di depan, lebih bagus kita melakukan proses pencegahan. Penindakan pasti akan lebih mahal,” ujar Setyo dalam paparannya saat peluncuran buku tersebut, Senin (11/5/2026).

Setyo mengatakan koruptor yang telah diproses hukum pun masih menjadi beban biaya negara. Menurutnya, negara tetap menanggung kebutuhan narapidana, mulai dari makan hingga seragam tahanan.

“Dari awal sampai akhir, saat sudah di dalam (penjara) pun masih diurus negara, makannya, bajunya, seragamnya, dan lain-lain,” sambung dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Korupsi Kasus Korupsi KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217666//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-CDWI_large.jpg
KPK Periksa Plt Wali Kota Madiun Usut Kasus Pemerasan Maidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217660//mendikdasmen_abdul_muti_buku_panduan_antikorupsi-59Fz_large.jpg
Pemerintah dan KPK Terbitkan Buku Panduan Antikorupsi, Bakal Diintegrasikan ke Kurikulum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217544//ahmad_dedi-r382_large.jpg
Ahmad Dedi Bantah Lari Usai Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217419//kasus_korupsi-f7EP_large.jpg
Korupsi Chromebook Rp2,1 Triliun Dinilai Hancurkan Moral Guru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217373//ketua_kpk_setyo_budiyanto-bPZN_large.jpg
Polemik Sepatu Sekolah Rakyat, Ketua KPK Ingatkan Prinsip Pengawasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217370//juru_bicara_kpk-IzFf_large.jpg
Logo dan Nama Dicatut untuk Open Donasi, KPK Tegaskan Tak Terlibat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement