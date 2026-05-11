HOME NEWS NASIONAL

Besok Jalani Sidang Putusan, Ibam Didukung Nadiem Makarim

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |21:30 WIB
Sidang Nadiem Makarim (foto: Okezone)
JAKARTA - Mantan konsultan Kemendikbudristek, Ibrahim Arief alias Ibam dijadwalkan menjalani sidang pembacaan putusan, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM), pada Selasa 12 Mei 2026.

Terkait hal tersebut, mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, turut mendoakan Ibam.

“Ibam itu besok putusannya. Kami dan keluarga juga berdoa untuk beliau. Anak muda bangsa dengan talenta yang luar biasa, tidak melakukan kesalahan apa pun, tidak menerima aliran dana, selalu objektif dan kritis terhadap semua kebijakan teknis, serta tidak punya kewenangan apa pun. Besok adalah putusannya,” kata Nadiem di sela-sela persidangan, Senin (11/5/2026).

“Saya ingin mengucapkan kepada Ibam dan keluarga, doa kami menyertai. Saya juga berharap anak-anak muda bisa mengawal dan memonitor keputusan besok,” sambungnya.

Nadiem berharap majelis hakim memberikan putusan seadil-adilnya kepada Ibam.

“Semoga majelis bisa menemukan hati nurani mereka. Semoga majelis besok bisa memutuskan yang sebaik-baiknya untuk Ibam dan keluarga,” pungkasnya.

(Awaludin)

