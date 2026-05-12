Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadir di Sidang Nadiem, Ini Tanggapan Eks Dirjen Kemendikbudristek 

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |16:11 WIB
Hadir di Sidang Nadiem, Ini Tanggapan Eks Dirjen Kemendikbudristek 
Eks Dirjen Kemendikbudristek Hilmar Farid (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook memasuki babak baru yang diwarnai perdebatan substansi hingga dukungan moral kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim.

Mantan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek periode 2015-2024, Hilmar Farid, hadir langsung dalam persidangan dan menilai terdapat ketimpangan pemahaman dalam proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, visi transformasi pendidikan berbasis teknologi yang diusung Nadiem tidak sepenuhnya dipahami dalam konstruksi perkara.

Hilmar menyebut, digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem merupakan salah satu upaya transformasi terbesar dalam sejarah pendidikan nasional. Namun, ia melihat adanya perbedaan cara pandang yang tajam antara pihak yang mendakwa dan pihak yang didakwa.

"Yang juga saya tangkap dari rekaman persidangan, ada gap pengetahuan yang luar biasa antara yang mendakwa dengan yang didakwa. Ini seperti dua dunia berbeda, karena satunya berbicara tentang melakukan inovasi, teknologi, menjelaskan startup, bagaimana dimensi ekonominya, sementara pertanyaan-pertanyaan itu sama sekali berbeda, kerangka berpikir yang sama sekali berbeda," ujar Hilmar, Selasa (12/5/2026).

Meski demikian, Hilmar menegaskan, dirinya tidak bermaksud mengomentari proses hukum yang sedang berjalan. Ia hanya menyoroti situasi yang menurutnya mencerminkan tantangan dalam memahami inovasi dan teknologi dalam kebijakan publik.

Ia pun mengaku prihatin apabila langkah inovatif di bidang pendidikan justru berujung pada proses kriminalisasi. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi masa depan transformasi pendidikan di Indonesia.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3217882//nadiem_makarim-mlxT_large.jpg
Sidang Tuntutan Nadiem Makarim Digelar 13 Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3217856//nadiem_makarim-ZVpY_large.jpg
Jadi Tahanan Rumah, Nadiem Berterima Kasih atas Kemanusiaan Majelis Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3217847//nadiem_makarim-h8BR_large.jpg
Hakim Kabulkan Permohonan Nadiem Makarim Jadi Tahanan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217811//sidang_nadiem_makarim-htTn_large.jpg
Besok Jalani Sidang Putusan, Ibam Didukung Nadiem Makarim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217816//rocky_gerung-XgeB_large.jpg
Jaksa Respons Pedas Kritik Rocky Gerung di Sidang Nadiem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217803//ketua_kpk_setyo_budiyanto-MZk0_large.jpg
Ketua KPK Sebut Penindakan Korupsi Lebih Mahal dari Pencegahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement