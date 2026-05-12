Sidang Tuntutan Nadiem Makarim Digelar 13 Mei 2026

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |10:25 WIB
JAKARTA - Sidang tuntutan terhadap eks Mendikbudristek, Nadiem Makarim, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) bakal digelar 13 Mei 2026.

1. Sidang Tuntutan 13 Mei

Hal ini setelah majelis hakim menyatakan proses pembuktian dalam sidang kasus dugaan korupsi tersebut rampung. 

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah menyatakan, agenda selanjutnya untuk persidangan tersebut adalah pembacaan tuntutan. 

"Setelah ini sudah selesai pembuktian dan selanjutnya kesempatan penuntut umum membacakan tuntutan," kata Purwanto pada Senin (11/5/2026). 

Ia menyebutkan, sidang kembali dibuka pada Rabu, 13 Mei 2026 dengan agenda pembacaan tuntutan untuk terdakwa Nadiem. 

"Atas permintaan penuntut umum, mohon untuk diberikan kesempatan membacakan tuntutan di hari Rabu tanggal 13 Mei 2026," ujarnya. 

2. Nadiem Jadi Tahanan Rumah

Nadiem resmi berstatus tahanan rumah usai majelis hakim mengabulkan permohonannya. Hal itu tertuang dalam Penetapan Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

"Satu, mengabulkan permohonan penasihat hukum terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan terdakwa," kata Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah di ruang sidang, Senin (11/5/2026). 

"Dua, mengalihkan jenis penahanan terdakwa Nadiem Anwar Makarim dari penahanan Rutan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menjadi penahanan rumah," sambungnya.

Hakim menyebutkan, setelah peralihan ini Nadiem akan menjalani penahanan di rumahnya yang berlokasi di kawasan Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

 

