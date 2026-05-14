Program Rumah ASRI Polres Bogor Berlanjut, Bidik Seluruh Wilayah 32 Polsek

BOGOR – Polres Bogor menuntaskan target awal pembangunan 13 unit Rumah ASRI (Aman, Sehat, Rapi, Indah) bagi warga kurang mampu di wilayah Kabupaten Bogor. Penyerahan kunci terakhir dilakukan secara simbolis oleh Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto, di wilayah Ciawi, Kemang, dan Parung, pada Rabu 13 Mei 2026.

Program Rumah ASRI merupakan bagian dari komitmen kemanusiaan Polres Bogor, dalam membantu masyarakat melalui pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu) menjadi hunian yang lebih layak dan nyaman.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto menegaskan, rampungnya 13 unit rumah tersebut bukan akhir dari program, melainkan langkah awal untuk menjangkau wilayah yang lebih luas.

“Penyerahan kunci ke-13 ini bukan berarti tugas kami selesai. Program Rumah ASRI akan terus berlanjut secara berkesinambungan dengan target menjangkau 38 kecamatan di bawah wilayah hukum 32 Polsek jajaran Polres Bogor,” ujar Wikha, Kamis (14/5/2026).

Ia mengatakan, program tersebut diharapkan dapat menghadirkan hunian layak bagi masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Bogor.

“Kami ingin memastikan kehadiran Polri melalui hunian layak ini menyentuh setiap sudut wilayah,” katanya.

Meski cakupan program diperluas, Polres Bogor memastikan kualitas pembangunan tetap menjadi prioritas. Setiap rumah dibangun berdasarkan filosofi ASRI, yakni aman, sehat, rapi, dan indah.