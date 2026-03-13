Amankan dan Layani Pemudik di Jalur Puncak Bogor, Ratusan Polisi Disiagakan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |20:38 WIB
Amankan dan Layani Pemudik di Jalur Puncak Bogor, Ratusan Polisi Disiagakan
Pos Terpadu Gadog Polres Bogor (foto: dok ist)
JAKARTA – Kepolisian Resor Bogor mengerahkan 331 personel untuk mengamankan sekaligus melayani pemudik, yang melintas di Jalur Puncak selama arus mudik Idulfitri 2026.

Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan, ratusan personel tersebut terdiri dari 181 personel Polres Bogor serta dukungan bantuan kendali operasi (BKO) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Total ada 331 personel yang disiagakan, terdiri dari 181 personel Polres Bogor serta dukungan BKO dari Mabes Polri berupa 50 personel Sabhara dan 100 personel Brimob,” kata Wikha kepada wartawan, Jumat (13/3/2026).

Selain pengamanan, Polres Bogor juga menghadirkan inovasi pelayanan bagi masyarakat melalui Pos Terpadu Gadog yang dirancang dengan konsep visual bertema “Timur Tengah Aladin”.

Menurut Wikha, konsep tersebut dihadirkan agar pos pelayanan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penjagaan, tetapi juga menjadi tempat beristirahat yang nyaman bagi masyarakat yang melintas di jalur tersebut.

“Kami ingin Pos Terpadu bukan hanya sebagai tempat penjagaan, tetapi juga menjadi oase bagi masyarakat yang melintas. Dengan fasilitas lengkap dan tema Aladin ini, kami berharap pelayanan terasa lebih dekat dan nyaman bagi warga,” ujarnya.

 

