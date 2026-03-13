Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mudik Lebih Awal, Perantau Baru Ini Tak Tahan Rindu Keluarga

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |19:10 WIB
Mudik Lebih Awal, Perantau Baru Ini Tak Tahan Rindu Keluarga
Hafiah pemudik di Terminal Terpadu Pulogebang (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Terminal Terpadu Pulogebang mulai dipadati pemudik pada H-7 Idulfitri atau Jumat (13/3/2026). Sejumlah masyarakat terlihat memilih pulang ke kampung halaman lebih awal.

Pantauan Okezone di lokasi, loket-loket penjualan tiket dari berbagai perusahaan otobus (PO) mulai didatangi calon penumpang. Mereka tampak memilih waktu keberangkatan yang sesuai dengan jadwal perjalanan masing-masing.

Keramaian juga terlihat di ruang tunggu terminal. Sebagian besar kursi dipenuhi pemudik yang menunggu kedatangan armada bus.

Para pemudik terlihat berangkat bersama keluarga, meskipun beberapa di antaranya bepergian seorang diri. Mereka menenteng tas besar hingga kardus yang diduga berisi buah tangan untuk keluarga di kampung halaman.

Salah satu pemudik, Hafiah (23), mengaku sengaja memilih jadwal keberangkatan tepat saat masa libur Lebaran tiba. Perempuan yang baru merantau ke Jakarta tahun ini mengaku sudah tidak sabar untuk pulang dan bertemu keluarganya di Surabaya.

"Kangen banget keluarga, makanya begitu libur langsung pulang," ujar Hafiah saat ditemui di Terminal Pulogebang, Jumat (13/3/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement