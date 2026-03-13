Mudik Lebih Awal, Perantau Baru Ini Tak Tahan Rindu Keluarga

JAKARTA – Terminal Terpadu Pulogebang mulai dipadati pemudik pada H-7 Idulfitri atau Jumat (13/3/2026). Sejumlah masyarakat terlihat memilih pulang ke kampung halaman lebih awal.

Pantauan Okezone di lokasi, loket-loket penjualan tiket dari berbagai perusahaan otobus (PO) mulai didatangi calon penumpang. Mereka tampak memilih waktu keberangkatan yang sesuai dengan jadwal perjalanan masing-masing.

Keramaian juga terlihat di ruang tunggu terminal. Sebagian besar kursi dipenuhi pemudik yang menunggu kedatangan armada bus.

Para pemudik terlihat berangkat bersama keluarga, meskipun beberapa di antaranya bepergian seorang diri. Mereka menenteng tas besar hingga kardus yang diduga berisi buah tangan untuk keluarga di kampung halaman.

Salah satu pemudik, Hafiah (23), mengaku sengaja memilih jadwal keberangkatan tepat saat masa libur Lebaran tiba. Perempuan yang baru merantau ke Jakarta tahun ini mengaku sudah tidak sabar untuk pulang dan bertemu keluarganya di Surabaya.

"Kangen banget keluarga, makanya begitu libur langsung pulang," ujar Hafiah saat ditemui di Terminal Pulogebang, Jumat (13/3/2026).