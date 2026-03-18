Polres Bogor Siapkan Strategi agar Pemudik Selamat Sampai Kampung Halaman

JAKARTA - Polres Bogor menyiapkan strategi agar mudik tahun ini berjalan aman dan nyaman. Salah satunya dengan membuat program mudik gratis.

Polres Bogor menggandeng Pemkab dalam memberangkatkan para pemudik untuk pulang ke kampung halaman.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto menjelaskan, program mudik gratis dilakukan dengan penuh kesiapan, mulai dari armada transportasi hingga pengamanan selama perjalanan, guna memastikan seluruh peserta mudik dapat sampai tujuan dengan selamat.

“Kami ingin masyarakat bisa mudik dengan aman dan nyaman. Harapannya, seluruh peserta dapat sampai di kampung halaman dengan selamat dan bisa berkumpul bersama keluarga,” ujar Wikha, Rabu (18/3/2026).

Sebelum pemberangkatan, para peserta juga diberikan arahan terkait keselamatan selama perjalanan serta imbauan untuk menjaga kesehatan dan ketertiban. Dengan semangat “Mudik Aman, Keluarga Bahagia”, Polres Bogor berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam momen penting seperti mudik Lebaran.