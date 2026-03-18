Polres Bogor Siapkan Strategi agar Pemudik Selamat Sampai Kampung Halaman

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |22:03 WIB
Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto (Foto: Arie Dwi/Okezone)
JAKARTA - Polres Bogor menyiapkan strategi agar mudik tahun ini berjalan aman dan nyaman. Salah satunya dengan membuat program mudik gratis. 

Polres Bogor menggandeng Pemkab dalam memberangkatkan para pemudik untuk pulang ke kampung halaman.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto menjelaskan, program mudik gratis dilakukan dengan penuh kesiapan, mulai dari armada transportasi hingga pengamanan selama perjalanan, guna memastikan seluruh peserta mudik dapat sampai tujuan dengan selamat.

“Kami ingin masyarakat bisa mudik dengan aman dan nyaman. Harapannya, seluruh peserta dapat sampai di kampung halaman dengan selamat dan bisa berkumpul bersama keluarga,” ujar Wikha, Rabu (18/3/2026).

Sebelum pemberangkatan, para peserta juga diberikan arahan terkait keselamatan selama perjalanan serta imbauan untuk menjaga kesehatan dan ketertiban. Dengan semangat “Mudik Aman, Keluarga Bahagia”, Polres Bogor berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam momen penting seperti mudik Lebaran.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/340/3207716/pemudik-54uK_large.jpg
Momen Lucu Pemudik Ditinggal Ngacir Suaminya di Rest Area Tol Cipali, Akhirnya Diantar Polisi Naik Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/337/3207669/menkes_budi_gunadi-DLs5_large.jpg
Pesan Menkes ke Pemudik Motor: Kalau Sudah 2-3 Jam, Berhenti Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/337/3207666/mudik_di_terminal_kampung_rambutan-WN3u_large.jpg
Puncak Arus Mudik, Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Terus Bertambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/338/3207647/terminal_kampung_rambutan-W4O0_large.jpg
Terminal Kampung Rambutan Diserbu Pemudik Jelang Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/337/3207641/direktur_utama_pt_jasa_marga_rivan_achmad_purwantono-VRyA_large.jpg
Jasa Marga Ungkap 1,2 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta hingga 18 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/337/3207624/direktur_utama_pt_jasa_marga_rivan_achmad_purwantono-F9ou_large.jpg
Jasa Marga Prediksi 3,5 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta saat Mudik Lebaran 2026
